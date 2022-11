Em Sena Madureira, jovem é alvejado a tiros em praça

- Publicidade -

Um principal ponto de encontro de moradores do bairro Ana Vieira, uma pracinha na periferia de Sena Madureira, a 156 quilômetros de Rio Branco, foi palco de um atentado na tarde do último domingo, 5.

O jovem identificado por João Paulo, 19, foi baleado duas vezes e internado às pressas na emergência do Hospital João Câncio Fernandes. As forças de segurança da cidade realizam buscas na tentativa de prender os envolvidos na tentativa de homicídio.

Segundo o delegado plantonista da Delegacia Geral do município, a vítima estaria conversando com um amigo no local, quando foi surpreendido por dois homens que atiraram em sua direção e fugiram. O atentado tem características de disputas entre pessoas ligadas á facções criminosas que atuam na região.

Fonte: Ac 24 Horas