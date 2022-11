Em Sena Madureira, Estado e Prefeitura reformam ponte no ramal do km 40

- Publicidade -

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Sena Madureira, concluiu os trabalhos de reforma da ponte do ramal do km 40, localizado na BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

A nova ponte de madeira tem 32 metros de extensão e foi construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade de inverno a verão no trajeto dos produtores rurais.

“Com a ponte, o Estado auxilia as famílias da zona rural, que precisam trafegar nos ramais, facilitando o acesso aos serviços de assistência, de saúde e educação, e também que os produtores escoem sua produção”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A obra foi acompanhada pelo secretário Municipal de Obras, Fabrício Moreira, e do subsecretário Antônio Andrade (Real), e executada em parceria com o Deracre.

Para o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, a reforma da ponte deve garantir melhores condições de trafegabilidade às centenas de famílias que residem no ramal e em comunidades adjacentes.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando, em parceria com os municípios, com obras em todo o estado.

Fonte: Agência do Acre