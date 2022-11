Em Sena Madureira, Estado avança com trabalhos no Ramal Xiburema

- Publicidade -

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem avançado com trabalhos no Ramal Xiburema, em Sena Madureira. O melhoramento das estradas vicinais tem sido realizado com recursos de mais de R$ 3,2 milhões, assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

A equipe técnica da empresa Adinn Construção e Pavimentação Eireli trabalha no melhoramento de 13,4 quilômetros da estrada vicinal, com serviços de reestruturação do ramal, limpeza da estrada, retirada de pontos críticos, saídas d’água, valetamento e estabilização. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a iniciativa é mais um compromisso do Estado, no intuito de garantir a trafegabilidade e escoamento da produção agrícola no período invernoso.

“É mais um compromisso do Estado, que tem trabalhado incansavelmente para atender às necessidades do produtor rural da localidade. No período invernoso, os moradores tinham dificuldade de trafegar, devido às péssimas condições em que se encontrava a estrada, mas agora, com a presença do governo, temos garantido melhorias para essas famílias”, destacou.

As melhorias nos ramais são realizadas pelo Estado e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Fonte: Agência do Acre