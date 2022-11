Em Santa Catarina avião da FAB desaparece e bombeiros realizam buscas

- Publicidade -

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) desapareceu nesta sexta-feira (4), na região de Tijucas, na Grande Florianópolis. Dois militares a bordo realizavam um voo de treinamento, quando a aeronave perdeu o sinal. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado por volta das 16h40min para realizar buscas.

Segundo as primeiras informações do CBMSC, o avião teria parado de enviar sinal para o radar e não teria chegado ao destino. O rastreamento da aeronave aponta que a última localização foi na região de Canelinha e Tijucas.

O comandante Diogo Bahia Losso, piloto do Arcanjo do CBMSC, informou que o modelo do avião desaparecido é um T-25, tipo de aeronave utilizado para instrução da força aérea. Ele pertence à Academia da Força Aérea de Pirassununga, de São Paulo, e possui capacidade para duas pessoas à bordo.

— Não sabemos se o avião precisou fazer um pouso forçado ou se teve um acidente e caiu — informou o comandante.

Moradores da região relataram que viram o avião e teriam observado um acidente. Eles estão auxiliando as forças de segurança nas buscas para encontrar a aeronave.

O Batalhão de Operações Aéreas e a equipe do helicóptero Arcanjo 05, de Florianópolis, foram encaminhados para a região. No entanto, a varredura aérea dos bombeiros foi suspensa por volta das 18h50min e as buscas continuam por terra com viaturas 4×4.

De acordo com informações do colunista Raphael Faraco, chovia forte no momento que as buscas começaram. Nenhum vestígio de queda da aeronave foi encontrado até o momento e outros aviões da FAB estão ajudando nas buscas aéreas.

Equipes da Polícia Civil também estão atuando como apoio à procura do avião e mais guarnições de bombeiros devem se deslocar até a região.

Confira a íntegra da nota da Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (04/11), uma aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) desapareceu na região da Grande Florianópolis (SC). Os dois militares a bordo realizavam um voo de treinamento.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca. Uma aeronave C-105 Amazonas e um helicóptero H-36 Caracal da FAB foram acionados para realizar buscas e estão em deslocamento para a região. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já atua para localizar a aeronave.