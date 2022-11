Em Rio Branco reeducandos recebem certificados de cursos profissionalizantes

- Publicidade -

Cursos profissionalizantes mudam a realidade dos reeducandos de Rio Branco com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Prisional. O governo do Estado, por meio do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) e do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), entregou 48 certificados de manicure, pedicure e cabeleireiro nesta sexta-feira, 4, na Escola Técnica Maria Moreira, no bairro Distrito Industrial.

“Com essa cooperação técnica, estamos entregando quarenta e oito certificados para os apenados, sendo eles do regime aberto e fechado. Assim, estamos possibilitando qualificação profissional”, disse o presidente do Iapen e Polícia Penal, Glauber Feitoza.

O Pronatec é executado pelo Ieptec. O serviço já contemplou cento e noventa e quatro vagas, e ainda está ofertando cursos em mecânico de refrigeração e costureira.

O diretor do Ieptec, Carlos Peres, disse: “Estamos colhendo bons resultados com a parceria entre Ieptec e Iapen. Nossa pretensão é iniciar mais turmas, conforme o cronograma da instituição”.

A ideia é inserir os reeducandos no mercado de trabalho. “A ação de reintegração faz parte de uma estratégia para mostrar para a sociedade que existem pessoas que buscam a transformação e que só precisam de oportunidade”, disse a chefe do Departamento de Reintegração Social do Iapen, Liliane Moura.

“Um novo ciclo para nossas vidas, agora poderemos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigada pelo incentivo de todos, principalmente dos mediadores”, disse a reeducanda, Cássia da Silva.

Fonte: Agência do Acre