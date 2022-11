Em Rio Branco, Polícia Civil prende homem suspeito pela pratica de duplo abuso

- Publicidade -

A Polícia Civil prendeu, na tarde da última terça-feira, 8, J.B.C., de 33 anos, suspeito de estuprar duas jovens, em Rio Branco.

Na ocasião do crime, as vítimas estavam saindo de uma confraternização, momento em que foram seguidas pelo investigado. J.B.C. que as obrigou a irem para um ramal próximo ao Custódio Freire, tendo as obrigado a manter relações sexuais com ele repetidas vezes, mediante grave ameaça, bem como as agredindo fisicamente.

O investigado ainda roubou o aparelho celular de uma das vítimas.

Com o trabalho realizado pela equipe de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), foi identificado o suspeito.

A delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco/AC.

O mandado de prisão foi cumprido no Bairro Cadeia Velha. J.B.C. Foi conduzido à delegacia para ser interrogado e, em seguida, colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre