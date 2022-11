Em Rio Branco: Mulher é morta com um tiro nas costas e bala fica alojada no coração

- Publicidade -

Uma jovem de 30 anos, identificada por Nayra Suelen Barreto de Farias, foi encontrada por populares, caída ao solo, por volta das 3h da madrugada de terça-feira, 15, na rua Franco Silva, bairro Vitória, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações, a mulher foi encontrada em via pública, e como não tinha sangramento aparente, e nenhum tipo de hematomas, os moradores suspeitaram que a jovem estava morta devido a uma overdose, pois, Nayra era usuária de drogas e vivia perambulando pelas ruas do bairro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, e esteve no local, onde foi realizado uma perícia no corpo da vítima, através da Polícia Técnico Científica. Os peritos de criminalística, encontraram uma perfuração nas costas, que atingiu o coração da jovem e ficou alojada, como o ferimento não sangrou, os populares não conseguiram identificar o que teria acontecido realmente com a mulher.

Nayra Suelen deixou 4 filhos, que moravam com o pai. A jovem era dependente química e não tinha residência fixa. O caso ficará sob a responsabilidade dos investigadores da Polícia Civil.