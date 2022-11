Em Rio Branco, homem é encontrado gravemente ferido em via pública

- Publicidade -

Um homem de 43 anos, identificado por Nagib Rodrigues Leôncio, foi encontrado por populares, caído em via pública, no bairro 15, na rua Boulevard Augusto Monteiro, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na noite desta quarta-feira (2).

Segundo informações, pessoas que passavam no local, avistaram o homem caído ao solo, desacordado, bastante machucado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e enviou uma viatura de suporte básica (04), para atender a ocorrência.

Chegando no local, os paramédicos avaliaram o estado de saúde do homem, que se encontrava grave e pediram apoio para a ambulância de suporte avançado (01), para dar continuidade ao atendimento á vítima. Após estabilizarem Nagib, os socorristas o encaminharam ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estrado estável, porém, com grande chances de agravamentos.

A equipe do Samu saiu da base com a informação de que a ocorrência tratava-se de uma agressão física, porém, ao chegar no local, obteve informações que o homem teria caído e batido a cabeça. Até o momento, o Samu e nem a Polícia Militar sabem o que realmente aconteceu, e o que causou as lesões na vítima.

Conforme informações repassadas pela médica do Samu, o homem tem uma lesão do lado direito da cabeça. Quando a equipe chegou no local, o paciente já estava convulsionando, e estava com rebaixamento de nível de consciência, logo em seguida durante o percurso teve uma parada cardiorrespiratória no interior da ambulância.

Ainda segundo a médica, a vítima ao dar entrada na unidade de saúde, quando estava com a equipe do trauma, teve uma segunda parada cardiorrespiratória, ficando em estado gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, tentando buscar informações sobre o que teria acontecido com o homem, mas as informações são poucas, e o caso passará para a equipe de investigações da Polícia Civil.

Veja o vídeo: