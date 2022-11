Em Rio Branco, GIRO da PM tira de circulação entorpecentes e prende dois homens na “Sapolândia”

- Publicidade -

Uma dupla identificada por Jutacy Ferreira, de 29 anos e Felipe da Silva, de 18 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira, 9, no bairro Hélio Melo, conhecido por “Sapolândia”. Contra a dupla, um crime de tráfico de drogas foi registrado.

De acordo com a PM, uma guarnição do GIRO (Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas), fazia um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram dois homens em uma motocicleta, saindo do bairro Hélio Melo, indo na direção da fábrica da Coca-Cola, depois fizeram o retorno e decidiram ir rumo a uma casa noturna.

Os militares, após visualizar essa movimentação dos homens, suspeitou da dupla e resolveu fazer um acompanhamento, que terminou às margens da BR-364, onde os rapazes foram abordados e revistados. Com eles, a polícia não encontrou nada de ilícito na revista pessoal. Porém, o comandante da guarnição viu quando o garupa (Felipe), se desfez da droga minutos antes da abordagem, tentando se livrar dos produtos ilícitos. Os policiais retornaram ao caminho feito pela dupla e encontrou o entorpecente jogado em uma mata.

O piloto da moto (Jutacy) foi indagado pelos militares, e assumiu que estava fazendo o transporte do rapaz, mas não sabia da existência da droga que estava com Felipe Silva (garupa). O jovem de 18 anos assumiu ser o dono dos entorpecentes e ainda falou aos policiais que na residência dele teria mais drogas. Após a confirmação dos fatos, a guarnição foi até a casa de Felipe e achou uma grande quantidade de entorpecentes, já embalados, prontos para a comercialização.

Após serem flagranteados, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada á Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde responderão por tráfico de drogas.