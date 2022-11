Em Rio Branco, Educação do Estado realiza entrega de óculos na Escola Diogo Feijó

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), via Departamento de Formação e Assistência Educacional e do Núcleo de Saúde na Escola, realizou na manhã desta quarta-feira, 9, uma entrega de óculos na Escola Estadual Padre Diogo Feijó, em Rio Branco.

Trata-se de mais uma ação do programa Olhar Digital, criado em 2019 por meio de parceria entre as secretarias de Educação e de Saúde (Sesacre) para assegurar, gratuitamente, consultas oftalmológicas e distribuição de óculos de grau para alunos da rede estadual de ensino.

Além dos estudantes da Diogo Feijó, o programa contemplou, também, estudantes das escolas Barão do Rio Branco (CEBRB), Tancredo de Almeida Neves, Francisco de Assis, Ercília Feitosa Gomes e Reinaldo Pereira, entregando um total de 76 pares de óculos.

Uma das contempladas foi Lídia Nunes, aluna do 6º ano da Diogo Feijó, com quatro graus de miopia: “O programa não só vai ajudar a mim, mas todos os alunos que têm dificuldade de enxergar as atividades no quadro, e vão melhorar as notas também”.

O programa visa contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e da qualidade de vida da população, prevenindo, identificando e corrigindo problemas de visão em alunos de escolas públicas.

“É um serviço público de suma importância. Nós temos alunos de várias classes econômicas e alguns não têm como realizar consulta e compra de óculos. Esta ação vai facilitar a vida dessas crianças que têm dificuldade no dia a dia em casa e na sala de aula”, ressaltou Francisco Lira, gestor da Diogo Feijó.

Com a retomada do programa após a pandemia, em setembro foram entregues 79 óculos na Escola Tancredo Neves, incluindo estudantes das escolas Reinaldo Pereira e Clínio Brandão.

“O programa resgata a saúde ocular dos alunos, resultando em um aumento significativo da sua autoestima. Eles terão um salto na aprendizagem, pois qualquer problema que dificulte a visão interfere na aprendizagem”, observou a chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional da SEE, Lídia Cavalcante.

A próxima entrega, ainda em novembro, será para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas Theodolina Falcão Macedo, Pedro Martinello, Djalma Teles, Berta Vieira e Raimundo Gomes de Oliveira, quando aproximadamente 80 óculos serão entregues. Em dezembro, os alunos das escolas Leôncio de Carvalho e Frei Heitor Turrini serão atendidos.

Galeria de Imagens:

Fotos: Mardilson Gomes/SEE

Fonte: Agência do Acre