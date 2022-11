Em Rio Branco, criminosos invadem casa de empresário roubam caminhonetes e mantém vítimas reféns por quase 20 horas

- Publicidade -

Na noite de sábado, 5, por voltas das 23h, homens armados invadiram a casa de um empresário, localizada no bairro Raimundo Melo, na parte alta da cidade, onde renderam um casal de irmãos e mantiveram as vítimas reféns na estrada do Quixadá, em Rio Branco.

Conforme informações, o bando entrou na casa, anunciou o assalto e após revirar toda a residência, pegaram as duas caminhonetes, sendo uma Hillux e uma SW4, ambas da marca Toyota e se evadiram do local.

Após subtrair os bens, os criminosos se dividiram em dois grupo, um ficou responsável por manter o casal em cativeiro na zona rural do Quixadá e o outro levar os veículos para a Bolívia.

Já na manhã de domingo, 6, no transcorrer do assalto, um policial militar, filho de uma das vítimas, que presta serviços na região fronteiriça, avistou os dois carros da família atravessando a ponte. Logo, ele suspeitou que algo de errado teria acontecido com a família.

Imediatamente, ele fez uma ligação para uma tia e pediu que a familiar fosse até a casa do pai dele. Chegando no local, a mulher encontrou a residência toda revirada. Diante da afirmativa, e confirmado o assalto, o policial continuou acompanhando os veículos, e acionou a autoridades bolivianas, que apreenderam as duas caminhonetes e prenderam dois homens, que estão na delegacia de Epitaciolândia.

Na tarde deste domingo, 6, policiais do setor de inteligência, fizeram os criminosos presos, ligarem para os assaltantes que estavam “cuidando” dos reféns, e falar que tinha dado tudo certo, afirmando que podia soltar os reféns, que os veículos já estavam no país vizinho. As vítimas foram liberadas sem nenhum ferimento.

No domingo pela manhã, os criminosos voltaram á residência e furtaram uma motocicleta, que até o momento não foi recuperada pela polícia, possivelmente ainda esteja circulando nas ruas em Rio Branco ou já teve outro destino. Através da prisão dos dois assaltantes na Bolívia, a polícia espera nas próximas horas prender toda a quadrilha responsável por esse roubo ousado.

Os veículos apreendidos se encontram ainda em território Boliviano, aguardando os trâmites legais para a transferência para Brasil, e logo em seguida, os bens serão restituídos aos seus verdadeiros proprietários.