Em Rio Branco, apoiadores de Bolsonaro mantém pelo 10° dia seguido manifestação em frente ao 4° BIS

A manifestação pacífica dos apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro, em frente ao 4⁰ Bis, no bairro do Bosque, em Rio Branco, chega ao seu décimo dia, nesta sexta-feira, 11. Os ‘patriotas’, assim como querem ser chamados, protestam contra o resultado das urnas no segundo turno das eleições de 2022, que deu a vitória ao petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Emir Mendonça, um dos integrantes do movimento, que conta com pessoas de diferentes classes sociais, ressaltou que o ato não é por grupo político, e, sim, pela nação brasileira. “Venham para as ruas, o poder emana do povo. Pedimos o apoio das Forças Armadas, queremos uma intervenção federal. Lutamos pelas nossas famílias e pelo bem da nação”, frisou o manifestante.

Na quarta-feira, 9, foi entregue ao TSE, pelo Ministério da Defesa, o relatório feito pelas forças armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apontou apenas inconsistência no processo eleitoral, sem indícios de fraude. Porém, os apoiadores de Bolsonaro seguem com o movimento no Acre. “Continuaremos nas ruas, sem correr e sem temer”, concluiu Mendonça.

Dell Pinheiro/A Gazeta do Acre