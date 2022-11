Em Rio Branco: ação de drenagem é intensificada pelo Estado na rua em frente ao Museu dos Povos Acreanos

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), intensificou no feriado desta quarta-feira, 2, as obras de drenagem na Rua Epaminondas Jácome, no trecho em frente ao Museu dos Povos Acreanos, no Centro de Rio Branco. A ação visa melhorar o escoamento de águas pluviais neste período de fortes chuvas.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, mencionou a importância de atender de forma democrática a todos os municípios, principalmente nos pontos mais críticos de cada cidade.

“O governo já investiu, em todos os municípios acreanos, mais de R$ 8 milhões em recursos próprios para drenagens de águas pluviais”, relatou.

O investimento na obra da Rua Epaminondas Jácome alcança o valor R$ 300 mil, oriundo de recursos próprios do Estado, beneficiando comerciantes e centenas de pessoas que trafegam diariamente pela região.

“Estamos fazendo toda a coleta de drenagem nesse trecho, com extensão de 120 metros, atravessando o museu, com recursos que asseguram mais qualidade e trafegabilidade na infraestrutura local”, informou o gestor.

Agência Acre