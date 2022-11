Em prevenção ao câncer de próstata, Saúde inicia programação do Novembro Azul

- Publicidade -

Em alusão ao Novembro Azul, mês da campanha de prevenção ao câncer de próstata, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde do Homem, do Departamento de Atenção Primária à Saúde (Daps), realizará atividades informativas e de conscientização sobre a doença.

Acompanhando um movimento surgido na Austrália em 2003, o Novembro Azul foi desenvolvido no Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, a partir de 2011. A campanha é voltada para a conscientização do autocuidado por parte do homem, sobretudo no combate precoce ao câncer de próstata, o segundo mais recorrente entre os homens brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que 29% da população masculina foi diagnosticada com a doença em 2021, correspondendo a uma média de 65 mil homens. De acordo com os relatórios do Hospital do Câncer do Acre (Unacon), entre 2020 e 2022 foram registrados, em média, 45 pacientes com a patologia, ao ano.

“Realizar consultas de rotina, analisar seu corpo e possíveis alterações, manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e evitar consumo de drogas e de bebidas alcoólicas são algumas das medidas que podemos tomar para prevenir o câncer de próstata. O cidadão pode buscar atendimento em qualquer unidade básica de saúde que seja referenciada para a saúde do homem”, informou o coordenador estadual do Núcleo de Saúde do Homem, Antônio Sérgio Soares.

A abertura oficial da campanha Novembro Azul, com painel expositivo e divulgação da programação, será realizada nesta sexta-feira, 4, na sede da Sesacre, em Rio Branco. Na ocasião serão dadas orientações preventivas, além da aferição de sinais vitais, avaliação de índice de massa corporal (IMC) e aplicação de questionário Finnish Diabetes Risk Score (Findrisc), específico para estratificação de risco de desenvolvimento de diabetes.

A campanha abrangerá, ainda, ações voltadas para o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado em 14 de novembro. Entre os colaboradores estão o Conselho Regional de Medicina, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, o Centro Universitário Uninorte, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (Crea), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Fonte: Agência do Acre