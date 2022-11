Em mensagem, Mourão parabeniza Alckmin por vitória nas eleições

- Publicidade -

O vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), enviou uma mensagem nesta segunda-feira (30) para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), dando os parabéns pela vitória no segundo turno das eleições. Alckmin venceu na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

É a primeira vez que um membro da Presidência da República reconhece o resultado do segundo turno das eleições de 2022, em que 123.682.372 brasileiros foram às urnas.

Nesta segunda, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente e um dos coordenadores da campanha à reeleição, usou as redes sociais para agradecer aos eleitores que votaram no atual chefe do Executivo.

“Obrigado a cada um que nós ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando”, escreveu Flávio.

Bolsonaro ainda não se manifestou

Bolsonaro iniciou o dia após a eleição com reuniões no Palácio da Alvorada. Ele se encontrou com o vice na chapa derrotada, general Braga Netto, e com o filho Flávio. Na sequência, foi ao Palácio do Planalto, onde se reuniu com ministros e aliados. À tarde, retornou à residência oficial do presidente e não falou com a imprensa.

Um assessor da Presidência da República informou que não há previsão de Bolsonaro falar com a imprensa nesta segunda-feira. A expectativa é que o presidente faça, de fato, uma declaração nesta terça-feira (1°).

Presidente eleito

Luiz foi eleito em segundo turno para o Palácio do Planalto neste domingo (30), após a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta de 19h50. O petista obteve 60.345.999 dos votos (50,9%), contra 58.206.354 de Jair Bolsonaro (PL), e exercerá o terceiro mandato como presidente da República a partir de 1° de janeiro de 2023.

O petista vai ocupar a Presidência da República do Brasil pela terceira vez na história. Desta vez, será entre 2023 a 2026. Ele já teve dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2010.

Nas eleições de 2022, Lula foi eleito presidente do Brasil com o maior número de votos da história — mais de 59 milhões. O político superou os 58.295.042 votos que ele mesmo teve em 2006 e os 57.797.847 que Bolsonaro conquistou em 2018.

Bolsonaro, por sua vez, se tornou o primeiro chefe do Executivo a concorrer à reeleição e não vencer. Desde que a reeleição para presidente da República passou a valer, em 1994, foram reeleitos para o cargo Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, em 2010, e Dilma Rousseff.

R7 Notícias