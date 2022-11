Em Mâncio Lima, bandidos invadem escola Antônio de Oliveira Dantas e levam merenda dos alunos

- Publicidade -

Segundo informações repassadas ao jornal Mâncio Lima em Foco, a cantina da escola foi furtada na madrugada do último sábado, 12 de novembro, por criminosos que até o momento não foram identificados.

Os bandidos levaram botijas de gás e todos os tipos de alimentos que abasteciam a cantina, como por exemplo: carne, frango e polpas de frutas, ou seja, quase toda a merenda das crianças e adolescentes que estudam na escola Antônio de Oliveira Dantas.

Os furtos e roubos são comuns no colégio, já é a segunda vez em menos de 2 meses que o episódio se repete. A segurança pública falha no trabalho preventivo dentro e fora das salas de aulas e em torno das unidades de ensino.

A falta de vigias no prédio aumenta consideravelmente a sensação de insegurança dos funcionários. Além disso, a escola contava com um sistema de vigilância eletrônica, porém o mesmo foi cancelado pelo Estado em meados do mês de março do corrente ano.

Galeria de Imagens:

Fonte: Mâncio Lima em Foco