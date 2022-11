Em Goiás, Policiais Militares do Acre realizam visita técnica a Batalhão Comunitário Rural

- Publicidade -

Na iminência da implantação do Policiamento Comunitário Rural no Estado do Acre, integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizaram nesta quinta-feira, 11, uma visita técnica as instalações do Batalhão Comunitário Rural da Polícia Militar de Goiás (PMGO). O encontro visa conhecer de perto ações que estão sendo proveitosas e fortalecer o laço de troca de experiências na área policial.

A comitiva acreana, composta pelo 1º tenente Alder Costa, 2º tenente Marcus Roberto e o cabo Felipe Leitão, conhece o emprego das tecnologias que são utilizadas pela PM Goiana, começando pelo cadastro das pessoas, passando pelo emprego de drones de leitura térmica e aplicativos de apoio a atividade policial.

Além disso, outro fator que chamou a atenção é a prioridade da aproximação da corporação com a comunidade, em duas linhas de trabalho, com ações preventivas, de trato comunitário e ações solidárias, após o cometimento do ilícito penal. Tais políticas de Segurança Pública fortalecem o vínculo de parcerias entre a corporação militar estadual e o cidadão que mora na zona rural.

Outro elemento fundamental na efetivação da Politica Comunitária do Estado de Goiás está na valorização do profissional, com busca de capacitações continuadas e constantes, não apenas em solo goiano, mas em parcerias com outras unidades federativas. A comitiva acreana se sentiu extremamente satisfeita e destacou que as informações recebidas serão fundamentais para implantação do policiamento na PMAC.

Fonte: Assessoria da PMAC