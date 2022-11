Em festa no Maraca pela Libertadores, Flamengo perde para Corinthians

O Corinthians abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Du Queiroz. Logo no início da segunda etapa, o Flamengo empatou com marcação de Matheus França. Entretanto, o Timão abriu vantagem novamente aos 29, com gol de Yuri Alberto.

O Flamengo entra em campo novamente neste domingo (6/11), contra o Coritiba, enquanto o Corinthians enfrenta o Ceará no próximo sábado (5/11).

O jogo

Já aos 3 minutos, Marinho fez tabela com Victor Hugo, mas, depois de receber na área, tentou driblar e caiu com dividida de Fábio Santos. Nenhuma falta foi marcada. Aos 11, Vidal cobrou falta e Pablo desviou de cabeça, terminando a jogada com grande defesa de Cássio.

Com 20 minutos, Yuri Alberto arrancou para o ataque, deu caneta em Fabrício Bruno e tirou Matheuzinho da jogada. Depois, o chute forte e rasteiro obrigou Hugo a pular para defender.

Hugo também precisou se movimentar aos 23: Du Queiroz lançou bola para Giuliano, que jogou a redondinha na trave. Roger Guédes pegou a sobra e o goleiro carioca defendeu. O contra-ataque da jogada colocou Ayrton Lucas para receber bola de Vidal. O chute no canto terminou com mais uma defesa de Cássio.

O Timão balançou as redes primeiro aos 42 minutos. Mateus Vital cruzou a bola para a área e Du Queiroz conseguiu chutar a sobra. A tentativa desviou em Ayrton Lucas e entrou no gol.

Na segunda etapa, Cebolinha driblou Vital e tocou para Matheus França, que encobriu o goleiro e empatou para o Flamengo logo aos 2 minutos.

Aos 14 minutos, houve a possibilidade de o juiz marcar um pênalti a favor dos cariocas. O toque no braço de Balbuena, entretanto, não foi considerado penalidade.

Cássio ficou em situação apertada aos 28, depois de recuada de Robert. Entretanto, aos 29, Yuri Alberto fez o segundo do Corinthians, com passe de Méndez, para colocar o time a frente novamente.

Metrópoles