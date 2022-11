Em Feijó, Deracre e Prefeitura executam melhorias no acesso à Escola Eugênia de Morais da Silveira

- Publicidade -

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Feijó, executou melhorias no acesso à Escola Municipal Eugênia Morais da Silveira, localizada próximo à BR-364, no município.

Os agentes trabalham em conjunto, com serviços de recuperação, limpeza e aplicação e compactação de massa asfáltica no local. De acordo com o representante do Deracre em Feijó, Jorge Luís Silva, a ação vai facilitar o acesso dos moradores e deve garantir o transporte de alunos.

“É um trabalho que vai fortalecer o acesso dos alunos que necessitam ir à escola. Graças ao empenho do governo e à parceria com a Prefeitura de Feijó, os serviços têm sido executados”, enfatizou.

As intervenções nos acessos são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.

Fonte: Agência do Acre