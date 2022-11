Em Epitaciolândia, Polícia Militar prendeu faccionados que fizeram vídeo

- Publicidade -

Em resposta ao vídeo publicado por faccionados na cidade de Epitaciolândia, onde mostra um jovem exibindo uma pistola e fazendo ameaças, o comando da Polícia Militar, através do 5º Batalhão do Alto Acre, resolveu o caso.

O vídeo em questão, foi feito dias atrás, mas, somente divulgado nesta quinta-feira, dia 3, quando um faccionado se exibia na praça localizada ao lado do campo de futebol do município portando uma pistola, instigando grupos rivais para possível confronto.

No entanto, o Comando conseguiu identificar os autores do vídeo. Estes foram os mesmos que haviam sido detidos no Parque Centenário na cidade em Brasiléia, na noite desta quarta-feira (2) passada, por uma guarnição da Polícia Militar, e com eles, foram apreendidas duas armas, uma dessas sendo a pistola automática calibre .380, de fabricada na Turquia, que foi exibida no vídeo.

O vídeo em questão, teria sido feito pelo colega que portava um revólver, que também foi detido e levado para a delegacia. No dia, os dois teriam ido até a cidade de Epitaciolândia, para possível confronto com grupo rivais, fato esse que não aconteceu.

Em tempo, as forças de segurança do Acre vêm atuando para inibir possíveis atos criminosos deste tipo nas cidades de fronteira, e prender os envolvidos com grupos criminosos que vem disputando espaços para o controle no tráfico.

Alexandre Lima/O Alto Acre