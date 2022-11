Em entrevista à TV, Bocalom fala sobre viagem a Portugal, infraestrutura, shopping popular e Natal em Rio Branco

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, concedeu entrevista no início da tarde desta terça-feira, 15, ao programa Gazeta Alerta, apresentado pelo jornalista Astério Moreira. O gestor começou falando sobre sua viagem a cidade de Coimbra, em Portugal, no início deste mês, a convite da Frente Nacional dos Prefeitos.

“Estivemos na universidade e prefeitura de Coimbra. Fomos levar uma recado da Frente Nacional dos Prefeitos, fui representando a entidade. As prefeituras de Portugal vão começar a estabelecer uma relação com as prefeituras das capitais brasileiras”, frisou o prefeito.

Bocalom ressaltou que na ocasião, apresentou o projeto “1.001 Dignidades”, que é a construção de mil e uma casas populares na capital acreana.

“Se Deus quiser, no mês de junho de 2024, colocamos todas essas moradias em ‘pé’. São casas que serão feitas de uma madeira que iria virar fogo, que chamamos de resíduo madeireiro. Os portugueses entenderam bem o projeto de desenvolvimento sustentável, da madeira que iria virar fumaça. Tanto é que, a universidade e a prefeitura de Coimbra vão ser parceiros da prefeitura de Rio Branco, assim como a prefeitura de São Paulo e de outras cidades também. Esse é um projeto modelo para o Brasil”.

Infraestrutura

O chefe do Executivo municipal acredita que haverá uma parceira entre prefeitura e governo, sobretudo sobre a questão de infraestrutura na capital.

“O governador tem muito recurso federal, de emendas parlamentares. E onde o Estado for trabalhar, a prefeitura não precisa se preocupar em fazer, e a gestão municipal vai fazer em outros locais. Essa questão do programa Rua dos Povo é um caso sério. Foram mais de R$ 400 milhões que a gestão passada gastou, e as ruas continuam deterioradas. O esgoto não funciona, o asfalto e a calçada quebrou. O governo atual ainda não conseguiu prestar contas desse dinheiro, e vai ter que fazer, pois é aquela história: ‘quem casa com a viúva assume os filhos’”.

Sobre iluminação pública, o prefeito garantiu que os locais onde estão sem

luzes de Led, os serviços estão sendo concluídos, inclusive, em alguns ramais. O gestor ressaltou que o propósito era deixar a cidade toda com esse tipo de energia elétrica até dezembro deste ano, porém, em decorrência de alguns imprevistos, isso deve ocorrer somente no início de 2023.

Em relação ao Shopping Aquiriy, que será privatizado, Bocalom disse que a atual gestão estará junto aos comerciantes. “O local está privatizado, mas vamos estar junto com esses trabalhadores. Aliás, eles irão pagar o valor “justo” apresentado pela nossa gestão. A concessão deles continua até que a empresa assuma o shopping, e gerencie com recursos próprios o lugar”, conclui o prefeito destacando que o Natal de 2022 será o melhor dos últimos anos.

“Queremos enfeitar as ruas até o dia 3 de dezembro, quando iremos inaugurar as luzes natalinas. Esse será um ano mais alegre para os rio-branquenses”.

A Gazeta do Acre