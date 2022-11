Em Cruzeiro do Sul, UPA Jaques Pereira Braga completa três anos

- Publicidade -

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaques Pereira Braga, de Cruzeiro do Sul, completou três anos de funcionamento no dia 18 de novembro de 2022, em comemoração ao seu terceiro aniversário, o gerente-geral da unidade, Macson Rosas, realizou um café da manhã para os servidores.

“Nosso governo há três anos teve a preocupação pelo quantitativo de habitantes na nossa região, de colocar uma unidade que pudesse ajudar as demais que já prestam esse serviço”, explicou o gestor.

A UPA realiza atendimentos de média complexidade. Desde sua abertura, já realizou mais de cem mil exames. Atendendo mais de 120 mil pacientes.

“O atendimento aqui na UPA é de grande importância, antes da unidade íamos para o Hospital do Juruá que tinha muita gente, hoje já conseguimos realizar exames e consultas por aqui mesmo, eu vim fazer um raio x. Além disso, a unidade está bem localizada aqui no centro da cidade que é perto da minha casa”, destacou o paciente, Ricardo Almeida.

É importante destacar que a unidade foi inaugurada em um período de surto de dengue no município, momento este que permitiu aliviar a grande demanda no Hospital Regional do Juruá e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A UPA também realiza ações de campanha como por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul e outras.

Para Carla Melo, enfermeira responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), trabalhar como servidora da UPA de Cruzeiro do Sul é uma grande satisfação.

“Faço parte da equipe desde a sua abertura. Iniciamos enfrentando um período conturbado com a dengue, logo após, tivemos a pandemia da covid-19, no entanto, a equipe toda uniu-se para dar o seu melhor aos usuários, assim como até hoje, sempre trabalhamos em equipe. Fico feliz em estarmos trabalhando sempre em busca do bem-estar do paciente”, destacou a servidora.

Agência Acre