Em Cruzeiro do Sul, túmulo do ex-governador Orleir Cameli é um dos mais visitados

Neste Dia de Finados de frio não é muito grande a movimentação no Cemitério São João Batista na região central de Cruzeiro do Sul. No Jardim da Paz, na Estrada da Olivença, há mais gente visitando túmulos de parentes e amigos.

No São João Batista, o padre Ronaldo fez a Benção dos Túmulos. O cemitério, localizado na Avenida Lauro Muller, com grandes ladeiras, tem sepulturas na parte baixa e alta do local. O Rio Juruá pode ser visto do “campo santo”.

No Cemitério Jardim da Paz, o túmulo do ex-governador Orleir Cameli é um dos mais visitados. A viúva Beatriz Cameli, diz que as pessoas expressam o carinho que mantém por ele, no Dia de Finados. “Muita gente para e reza por ele e contam coisas boas que ele fez por elas. É um carinho grande, uma veneração por ele como pessoa e como político, que não acaba”, conta ela.

O ex-governador Orleir Cameli, tio do governador Gladson Cameli morreu vítima de câncer em 8 de maio de 2013. Eleito em 1994, ficou no cargo de governador no período de 1995 a 1999. Antes, havia sido prefeito de Cruzeiro do Sul.

O Cemitério Jardim da Paz abriga ainda a ala Covid-19, onde estão enterradas mais de 200 vítimas da doença.

AC 24 Horas/Por Sandra Assunção