Em Cruzeiro do Sul, quase 100 motoristas são notificados por penalidades no trânsito

Foi publicada na edição de hoje (11) do Diário Oficial do Estado (DOE) a lista com nomes dos motoristas ou proprietários de veículos que cometeram algum tipo de infração no trânsito em Cruzeiro do Sul.

A relação consta nas páginas 65 e 66, é composta por 95 nomes que levam ainda número de auto de infração, data de cometimento e o valor da multa. Segundo o edital de penalidade de multas, assinado pelo Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Francisco Filho.,

Para apresentar recursos, é obrigatório que o motorista ou o proprietário de veículos preencha o requerimento e apresente cópia do documento do veículo multado, da CNH.

Por Wanglézio Braga/Acre News