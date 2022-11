Em Cruzeiro do Sul,  prefeitura lança concurso “Minha Rua é louca pelo Brasil”

- Publicidade -

A Copa do Mundo 2022 está chegando e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Acre, a Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Estado do Acre (Federacre) e a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, lançou o concurso “Minha Rua é louca pelo Brasil”.

O secretário de cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel, disse que esse é um concurso para que os cruzeirenses entrem no clima de copa. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (07), na Associação Comercial, e se encerram no próximo dia 18. Três ruas serão premiadas com carne, bebidas e kits esportivos.

Em relação a avaliação, serão priorizados originalidade, harmonia das cores, respeito ao meio ambiente e outros. “Pelo menos cinco pessoas da rua devem fazer a inscrição”, destacou o secretário.

Para Assem Cameli, representante da Associação Comercial, esse concurso aquecerá a economia do município. “Todo mundo será contemplado, do mototáxis ao comerciante”, disse.

Vale destacar que algumas ruas serão fechadas para a organização da decoração da rua. “Pedimos a compreensão das pessoas”, disse Assem Cameli.

O concurso vai contar com o envolvimento entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.

Fonte: Juruá em Tempo.