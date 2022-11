Em Cruzeiro do Sul; Polícia Militar apreende mais de 5 quilos de entorpecentes

- Publicidade -

Militares do 6° Batalhão de Polícia Militar apreenderam na quinta-feira, 10, aproximadamente cinco quilos de entorpecentes na BR 364, Cruzeiro do Sul.

Durante a Operação Guardiões da Fronteira, em ação integrada entre as forças de segurança, a Polícia Militar através da Companhia de Policiamento Especializado em fiscalização a um coletivo que fazia o trajeto Cruzeiro do Sul/Rio Branco conseguiu apreender dentro da bagagem de uma passageira 5.355 quilogramas de substância aparentando ser cocaína, o êxito foi possível com auxílio do cão farejador que identificou as drogas no ônibus intermunicipal, uma pessoa foi presa na ação policial.

Os militares encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul para os demais atos legais.

Assessoria de Comunicação da PMAC