Em Cruzeiro do Sul, Polícia Civil realiza ação para emissão de Carteira de Identidade e atende pessoas da melhor idade em Lar Vicentino

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul, realizou atendimento para emissão da Carteira Nacional de Identidade – CIN, aos idosos do Lar Vicentino, localizado no centro do município.

A ação segue diretrizes da atual gestão de levar atendimento com emissão do documento na defesa da supremacia do interesse publico levando cidadania a quem mais precisa.

Os atendimentos foram realizados pela equipe do Instituto de Identificação com a captura de imagem, informações e coleta de digitais que serão inseridas no documento.

Ascom/Polícia Civil do Acre