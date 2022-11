Em Cruzeiro do Sul, mulher que levou mais de 20 tesouradas vai a óbito no Hospital do Juruá

- Publicidade -

Na madrugada da última segunda-feira (14), em Cruzeiro do Sul, uma mulher foi gravemente ferida por seu companheiro, que usou uma tesoura para tentar contra a vítima, deixando-a em grave estado.

“Ele estava provavelmente sob efeito de álcool ou algum entorpecente. Estamos aguardando ele se reestabelecer para fazermos o interrogatório”, explicou o delegado Lindomar Ventura.

Ela foi encaminhada para UTI do Hospital do Juruá, onde passou quatro dias internada, em coma. Segundo informações, a mulher não resistiu e foi óbito na manhã desta quinta-feira (17), no Hospital do Juruá.

A Polícia Civil prendeu o suspeito ainda na segunda-feira, após o mesmo comparecer a delegacia e se entregar, confessando o crime.