Em Cruzeiro do Sul, motocicleta pega fogo e causa incêndio a residência no bairro Aeroporto Velho

Na noite de terça-feira (8), em Cruzeiro do Sul, uma ocorrência de incêndio foi registrada no bairro Aeroporto Velho. Segundo informações do corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 00:00 h e uma equipe se deslocou até o local. Chegando lá, a moto já estava totalmente destruída.

Segundo a proprietária da residência, a mesma estava dormindo quando percebeu as chamas e se evadiu do local. Devido as circunstâncias, teve dificuldades em acionar o Corpo de Bombeiros devido os problemas eletrônicos.

Ao que tudo indica, o fogo provavelmente iniciou em uma motocicleta Yamaha/NMax, e se propagou atingindo também a residência, queimando o telhado da área e a fiação da bomba de água. A motocicleta teve perda total e não foi possível identificar as causas do incidente.

Fonte: Juruá Online