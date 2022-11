Em Cruzeiro do Sul, igarapé preto é tomado pela lama

- Publicidade -

Na hora da forte chuva desta terça-feira, 15, em Cruzeiro do Sul, o Igarapé Preto, foi tomado pela lama mudando totalmente de cor. A água escura, que deu nome ao nome do manancial, ficou marrom.

Imagens feitas no local mostram que a lama escorre por um dispositivo de drenagem.

Essa parte do Igarapé fica na Rodovia AC-405, onde o governo do Estado executa obra de duplicação em 11 quilômetros do Bairro da Cohab até o Aeroporto da cidade. O local é o Balneário mais visitado do Vale do Juruá, que garante diversão gratuita para moradores e visitantes.

Um comerciante da área, que não quis se identificar disse ao ac24horas que o problema é causado pela obra. Durante o asfaltamento, segundo ele, o manancial foi tomado por óleo.

“Essa obra está quase colocando o igarapé em risco e Infelizmente ninguém não faz nada. Preocupante isso porque pouco tempo atrás foi aquele óleo. O Igarapé Preto é um patrimônio da nossa região, mas a secretaria de turismo e meio ambiente nunca veio aqui no igarapé Preto”, relata.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Igor Neves, aponta, que de fato, a situação decorre da atividade de pavimentação e ampliação da AC-405. E que a fiscalização é responsabilidade do Instituto de Meio Ambiente do Acre – Imac.

“Essa obra foi licenciada pelo IMAC, autarquia responsável pelo licenciamento no estado. E até pra que fique claro o órgão que licencia é o mesmo que deve fiscalizar”, cita.

O responsável pelo Imac de Cruzeiro do Sul, Esmael Maia, afirma que a obra foi licenciada e é fiscalizada pelo órgão.

“Esse nosso inverno amazônico não é brincadeira não e agora que está iniciando. Amanhã poderemos estar indo até o local verificar”, concluiu.

Veja o vídeo: