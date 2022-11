Em Cruzeiro do Sul, Governo e Município articulam rede de apoio para assistir moradores de rua

- Publicidade -

Para discutir a situação dos moradores de rua em Cruzeiro do Sul e formar uma rede de apoio a esse público, a titular da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres do Acre (SEASDHM), Ana Paula Lima, reuniu-se nesta terça-feira, 8, com representantes das áreas de educação, segurança, assistência social e saúde do município.

Para a secretária, trazer esses segmentos para articular propostas é fundamental: “Hoje há a necessidade de uma união e nós já temos um plano estadual para pessoas em situação de rua”.

De acordo com o prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, trata-se de um grande desafio: “Já temos 63 pessoas que são moradoras de rua, portanto, esse trabalho exige capacitação e o governo traz esse grande benefício para identificar as pessoas e definir um plano de ação para ressocializá-las”.

Para a gestora do Departamento de Promoção da Igualdade Racial do município, Judmila Santos, a situação inspira atenção e atitude: “Observamos que a cada dia cresce o número dos moradores de rua aqui e, para conseguir lidar com essa situação desafiadora, temos que fortalecer as redes de apoio”.

Fonte: Agência do Acre