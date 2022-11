Em Cruzeiro do Sul, Estado gera 400 postos de trabalho em obras realizadas

- Publicidade -

A geração de trabalho e renda por meio de obras públicas do governo do Acre em Cruzeiro do Sul tem sido crescente. Viabilizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), os empreendimentos têm trazido muitas vantagens, não apenas para os usuários e servidores desses espaços, mas também para cerca de 400 famílias, que são beneficiadas com postos de trabalho na região.

As reformas visam à manutenção preventiva e corretiva de espaços públicos na cidade. De acordo com o gestor da Seinfra em Cruzeiro do Sul, Valdecir Simão, os trabalhos são relevantes para o município: “O governo tem se comprometido com a melhoria dos prédios públicos, e por meio dessas revitalizações fomentamos trabalho e movimentamos a economia”.

Entre as inúmeras manutenções corretivas e preventivas, algumas estão em fase de execução, como a do prédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) na região, do prédio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), das estações de tratamento de água e esgoto, do Hospital Regional do Juruá, da Unidade Mista de Saúde da Santa Luzia, dos prédios do Corpo de Bombeiros e do 6º Batalhão da Polícia Militar.

“O governo tem nos ajudado bastante com essas construções, melhorando nossa renda e nos dando oportunidade de trabalho”, explicou o pedreiro, José Raimundo do Nascimento.

A enfermeira Luzia Ferreira, que trabalha há mais de oito anos no Hospital Regional do Juruá, mostra-se satisfeita por poder trabalhar em um ambiente revitalizado: “Essas reformas estão dando uma nova cara ao nosso local de trabalho. Aqui já lidamos com muita responsabilidade; é bom trabalhar em um lugar limpo e arrumado”, destaca.

Além das obras que estão em fase de execução, outras importantes já foram concluídas e entregues neste ano, como a da Rádio e TV Aldeia em Cruzeiro do Sul, da Colônia de Pescadores, da Cidade da Justiça, do Polo Moveleiro, do prédio do Samu, da Casa Verde, do Polo Naval e outras.

São serviços de pintura, trocas de piso e de forro, revestimento de paredes, instalações elétricas e substituição de telhas, entre outros.

As reformas estão estimadas no valor de R$ 4 milhões, advindos de recursos próprios do governo do Estado, por meio da Seinfra.

Agência Acre/