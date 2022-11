Em Cruzeiro do Sul, estado entrega incubadoras para maternidade

- Publicidade -

As incubadoras oferecem um ambiente propício e livre de ameaças para que o bebê prematuro, com baixo peso e outras comorbidades, complete seu amadurecimento, além de contar com sistemas de controle que permitem acompanhar minuto a minuto a evolução do recém-nascido.

Mediante a relevância deste equipamento, na quinta-feira, 17, o governo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), realizou a entrega de novas incubadoras para o Hospital da Criança e da Mulher, em Cruzeiro do Sul, considerando-se que a unidade atende toda a regional do Vale do Juruá, possuindo, deste modo, uma grande demanda. No total, nove equipamentos foram entregues, sendo três incubadoras de transporte e três estacionárias; além de três aparelhos de fototerapia.

“Esses equipamentos são de extrema importância, pois são tecnologicamente avançados, permitindo-nos assistir melhor nossos pacientes”, destacou o coordenador da Maternidade, Rafael Gomes.

A coordenadora regional de Saúde, Catiana Rodrigues, comemorou a chegada dos aparelhos: “Nossos leitos de UTI serão fortalecidos com a chegada desses equipamentos. Isso foi possível por meio do apoio do Ministério da Saúde, juntamente com a Sesacre”.

Em média, acontecem 250 partos por mês na unidade, realizando-se atendimentos de alta e média complexidade, além dos serviços de cirurgias eletivas nas terças-feiras e sábados.

Outro ponto que merece destaque é a ida de mais médicos especializados na área de ginecologia e pediatria de Rio Branco, para maximizar o atendimento. Trata-se de duas especialidades em que há déficit de profissionais no município.

Na ocasião, foi disponibilizada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) uma incubadora. “Essa aquisição é de suma importância para nosso serviço de urgência e emergência e para o serviço de transporte intra-hospitalar. Afinal, é uma máquina que dispõe de tecnologia avançada, facilitando a transferência de um paciente de uma unidade para outra, gerando conforto para o usuário”, pontuou Werter Salatiel, médico regulador/intervencionista do Samu.

Fonte: Agência do Acre