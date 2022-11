Em Cruzeiro do Sul ação integrada intercepta embarcação prende quatro e apreende mais 170 mil reais escondidos em caixa térmica

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 4, uma ação integradas das Polícias Civil, Federal e Militar no município de Cruzeiro do Sul, prendeu

J. M. de L. J. de 33 anos; A. M. da S. L., 36 anos; B. da R. B., 17 anos; E. M. de A., 26 anos.

A ação é em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, após diligências investigativas do Núcleo Draco/Denarc já vinha há algum tempo acompanhando informações diretamente relacionadas a Organização Criminosa e suas principais lideranças, fora montado uma ação integrada entre as Polícias Civil, Federal e Militar que culminou com a prisão dos autores acima relacionados e vultuosa quantia de dinheiro em espécie.

Investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram que o autor J. M. de L. J. de 33 anos, teria assumido a presidência da ORCRIM na região do Juruá, após a prisão de outras lideranças, onde este passou a ser investigado por atividades relacionadas ao tráfico de drogas, tendo sua captura sido realizada quando se deslocava via fluvial pelo Rio Juruá, saindo do município de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo, município que faz fronteira com o Peru, levando consigo uma importância de R$ 176.862,50 em espécie.

Durante a ação os policiais descobriram que o valor de R$ 170.000,00 estava acondicionado nas laterais e fundo falso de uma maleta térmica.

Esse modus operandis de transporte de capitais para fronteira é usual entre traficantes que sobem o rio com grandes quantias em dinheiro para efetuarem o pagamento de carregamentos de drogas.

No momento da abordagem realizada pelas forças policiais, Polícia Civil, Polícia Federal e Policia Militar, estavam na embarcação J. M. de L. J. de 33 anos, A. M. da S. L., 36 anos; o adolescente B. da R. B., 17 anos e E. M. de A., 26 anos, sendo que no momento da abordagem J. M. de L. J. de 33 anos, jogou uma pistola cal. 380 no rio, sendo apreendido apenas com as munições de mesmo calibre, bem como apresentou documento de identidade falso com o nome de JOÃO BRITO DE OLIVEIRA.

insta salientar Importante que contra os autores J. M. de L. J. de 33 anos e A. M. da S. L., 36 anos, contam mandados de prisão em aberto, sendo o do primeiro por homicídio e o do segundo por Organização Criminosa.

Com os autores foram apreendidos um barco de alumínio de 06 metros com toldo e motor de polpa Yamaha 40hp; 08 munições cal.38 intactas e a quantia de R$ 176.862,50 (Cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais e lavratura de auto de prisão em flagrante.

De acordo com a autoridade policial, estima-se que o prejuízo dado ao crime chegue a R$ 245.942,50 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

