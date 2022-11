Em busca da última vaga nas semis do Brasileiro, ‘Galo FA e Flamengo Imperadores’ se enfrentam

- Publicidade -

Depois de vencer uma batalha contra o João Pessoa Espectros e se garantir na final da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA), o Galo FA vai encarar o Flamengo Imperadores, neste sábado, a partir das 17h, no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Promovido pela CBFA. O vencedor do confronto vai encarar o Rio Preto Weilers nas semifinais da competição nacional.

Se no confronto contra os Espectros o Galo FA não pode utilizar dois grandes jogadores, o head coach Joaquín Juarez Kinas vai poder escalar o running back Parris Lee e o defensor Marcus Tuleba. Em contrapartida, o defensor Tyren Chaquile Quinn, que não foi inscrito na competição, não enfrentará a equipe rubro-negra.

Na fase de grupos do Brasileiro da CBFA, Galo e Flamengo Imperadores se enfrentaram no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Na ocasião, o time mineiro superou os cariocas por 42 a 8. Clique aqui e veja os melhores momentos dessa partida.

Em contato com a Valinor Conteúdo, o linha ofensiva Victor Quintas, do Galo FA, ressalta que espera um jogo ainda mais pegado do que foi o duelo na fase de grupos da competição. O jogador alvinegro também salienta a experiência do elenco do Flamengo Imperadores, que pode ser um desafio em um jogo eliminatório.

“Espero que esse seja um confronto ainda mais físico do que na primeira fase. O time do Flamengo tem muitos veteranos e eles têm experiência em jogos de playoffs e isso conta muito nesta fase do campeonato. Então, vai ser um jogo muito técnico, muito táctico e muito físico. Também tivemos um jogo extremamente físico contra o João Pessoa Espectros e temos dois dias para recuperar e mudar a chave do campeonato para buscar as semifinais do Brasileirão da CBFA. Vai ser um jogo muito disputado e decidido nos detalhes. Espero que a gente possa sair com a vitória mais uma vez, afirmou.

Já o quarterback Ramon Martire, do Flamengo Imperadores, destacou as dificuldades de se jogar contra o Galo FA.“Ganhar do Galo é um grande desafio para qualquer time do FABR. Mas, sem dúvidas, é algo possível. Acho que precisamos manter o ataque mais tempo em campo, especialmente, pelo fato de o adversário ter um ataque muito dinâmico e que pontua com facilidade. Precisamos fazer um ótimo jogo nos times de especialistas também e conseguir proporcionar boas oportunidades de pontuação”, analisou em entrevista recente para a Valinor Conteúdo.

Dados da equipe no Brasileiro da CBFA

O Perfil do Instagram Mapa do FABR fez um levantamento dos ataques nas quatro partidas disputadas na competição. De acordo com os dados, o Galo FA conquistou 1.677 jardas nos confrontos (média de 9,6 jardas por jogada), enquanto o Flamengo Imperadores teve 1.277 (média de 7.9 jardas por jogada).

Em relação às jardas passadas, o quarterback do Galo FA passou para 1.034 jardas (média de 10 por jogada), enquanto o QB do time carioca passou para 490 (média de 8.9 por jogada). O time da casa completou 71% dos passes, enquanto os visitantes tiveram 58% dos passes completos. O Galo FA teve apenas um turnover sofridos ante quatro dos Imperadores.

Fonte/ Portal EXTRA