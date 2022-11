Em Bujari, vereador perde o mandato após decisão judicial

- Publicidade -

O vereador Adailton dos Santos Oliveira (PROS) perdeu o mandato após uma decisão judicial da Comarca de Bujari em razão de desvios públicos. O ato foi oficializado nesta quinta-feira (17) via Diário Oficial do Estado (DOE).

Quem assume segundo o decreto da presidente é a suplente Maria do Rosário da Silva de Oliveira.

Segundo o decreto assinado pelo presidente da Câmara de Bujari, Francisco Luciano Costa de Queiroz, que declarou a extinção do mandato de 2021-2024 de Adailton dos Santos Oliveira, bem como fica declarada a vacância do cargo de Vereador Municipal no mandato 2021-2024.