Em Brasiléia, PM recupera motocicleta e prende homem por receptação

Policiais Militares apreenderam em Brasiléia, nesta segunda-feira, 7, uma motocicleta com registro de roubo/furto, durante abordagem a um suspeito na rodovia que dá acesso ao município de Assis Brasil.

Segundo os policiais, um cidadão de nacionalidade boliviana, que aparentava nervosismo ao conduzir uma motocicleta, foi abordado para averiguação e não apresentou documentos do veículo. Ao verificarem que a moto constava no sistema com restrição, os militares deram voz de prisão ao condutor, e o conduziram à delegacia local para os procedimentos.

Fonte: Assessoria da PMAC