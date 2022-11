Em Brasiléia PM realiza palestra para estudantes

- Publicidade -

Os policiais militares, integrantes da Polícia Comunitária e da Patrulha Maria da Penha, ministraram uma palestra para cerca de 450 crianças e adolescentes da escola Valéria Bispo Sabala, na manhã desta segunda-feira, 7, em Brasiléia.

O grupo foi dividido em turmas de 150 alunos, para as quais os militares apresentaram o trabalho realizado pela Polícia Militar, com ênfase nas ações da Patrulha Maria da Penha. As equipes também deram orientações diversas no intuito de promover a aproximação da polícia com a comunidade escolar.

Galeria de Imagens:

Foto: divulgação

Fonte: Assessoria da PMAC