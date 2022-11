Em Belo Horizonte,  Acre participa da Semana Internacional do Café 

- Publicidade -

A Semana Internacional do Café (SIC) reuniu lideranças comerciais e representantes governamentais dos estados brasileiros. O Acre foi representado pelos servidores da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), que estiveram presentes no evento, dos dias 16 a 18, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No encontro, a equipe da Sepa e os profissionais do comércio cafeeiro puderam trocar experiências sobre novas oportunidades do setor. Os servidores puderam participar de workshops e palestras, a fim de expandir o conhecimento sobre o mercado.

O titular da pasta, Edivan Azevedo, destacou: “Essa é uma das maiores feiras do mundo desse ramo. É importante a participação do Acre nesse encontro, que traz novidades na cadeia produtiva, desde a produção, equipamentos, mercados e negócios”.

“Na oportunidade, os servidores do Estado visitaram o Campus da Fundação Dom Cabral [FDC]. A instituição está elaborando o Plano Acre 10 anos e demais demandas do estado”, frisou Edivan Azevedo.

A FDC apresentou para a equipe da Sepa o programa da Academia Global do Agronegócio.

Na visita, os servidores da Sepa eram: Raimundo Lima, diretor de Produção e Agronegócio; Rômulo Eugênio Silva de Souza, chefe do Departamento de Produção Familiar; Michelma Neves, da Divisão de Fomento; João Paulo Maia, engenheiro agrônomo da Divisão de Sistemas Produtivos Sustentáveis; além de Rynaldo Santos, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater); Jessé Cruz, diretor-presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre); e Cristhyan Carvalho, diretor-executivo do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Fonte: Agência do Acre