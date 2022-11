Em Acrelândia, Polícia Civil prende quatro pessoas com envolvimentos em sequestro de fazendeiro

- Publicidade -

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões – DCORE, prendeu na manhã, desta tarde da terça-feira, 9, em cumprimento de 01 (um) Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de E.C.T.D.N. de 45 anos, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC.

O preso está sendo processado pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 10/10/20216, por volta das 3h, na travessa Estrela, no bairro Bahia Nova, Nesta Cidade.

E.C.T.D.N. (45 anos), estava foragido da justiça, o qual foi localizado e capturado em via pública, posteriormente, conduzido a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para o procedimento praxe e ficará à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre