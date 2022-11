Em 15 dias, já choveu mais da metade da média para o mês na capital

- Publicidade -

Dados conferidos pelo pesquisador Davi Friale apontam que nos primeiros 15 dias de novembro, choveu um acumulado de 109,6mm no Acre. Segundo o pesquisador, a média do mês é de 215,0 mm. A média foi lançada com os registros pluviométricos entre os anos de 1961 e 2020.

“Entre os dias 14 e 15, também, choveu muito na maior parte do Acre, principalmente em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri e Brasiléia, com acumulados acima de 30mm, sendo que no vale do rio Xapuri, foram registrados 66,8mm”, comentou.

Segundo o pesquisador, as chuvas devem continuar no Acre. “Uma forte onda polar está a se formar na região da Antártida, com previsão de chegada ao Acre entre segunda-feira e terça-feira próximas, cujo encontro com um intenso pulso úmido do Atlântico Norte provocará chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais”, descreveu.

