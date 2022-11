Em 12 meses, inflação na Argentina atinge 88%

- Publicidade -

A inflação argentina, em 12 meses, alcançou 88% até o mês de outubro, informou nesta 4ª feira (16.nov) o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), que é mantido pelo governo do país. No mês de outubro, o indicou aumentou 6,3% e, no acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, cresceu 76,6%.

A inflação na Argentina, considerada uma das maiores em todo o mundo, superou o aumento de preços na Turquia. Analistas econômicos estimam que o indicador ultrapassará 100% até o final do ano.

O aumento de preços tem gerado uma série de protestos no país. Na última 6ª feira (11.nov), o governo da Argentina anunciou um acordo com supermercados e fornecedores de bens de consumo de massa para congelar ou regular os preços de cerca de 1,5 mil produtos, com o objetivo de diminuir a inflação no país.