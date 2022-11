Eleição de Lula atinge ânimo e otimismo dos produtores do Acre, segundo Assueiro Veronez

- Publicidade -

Na tarde desta segunda-feira, 31, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), Assuero Veronez, em contato com a redação do Diário do Acre, comentou rapidamente sobre as perspectivas do setor pós-eleição. Segundo Assuero, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ânimo e o otimismo dos produtores do Acre foram fortemente atingidos.

“Será um enorme desafio para o agronegócio, especialmente da Amazônia, sobreviver ao que virá. O ânimo e otimismo dos produtores do Acre foram fortemente atingidos. Esperamos que não prospere a perseguição como método de governo”, disse Veronez.

Sobre o fechamento da BR-317 por parte do fazendeiro Henrique, proprietário da Fazenda Nictheroy, que fechou a estrada entre as cidades de Senador Guiomard e Capixaba, por não reconhecer a vitória de Lula por suposta fraude no processo eleitoral, Assuero foi enfático: “Essa é uma atitude individual de exclusiva responsabilidade do sr. Henrique”.

“Entendo a indignação e decepção dos apoiadores de Bolsonaro. Sou um deles. Mas, salvo alguma comprovação de fraude, perdemos as eleições”, pontuou o presidente da FAEAC.

Diário do Acre