Eleição da Mesa Diretora na Câmara de Cruzeiro do Sul ocorre nesta quinta-feira (17)

Está marcada para às 19 horas desta quinta-feira, 17, a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Além do atual presidente Franciney Melo (PP), que busca a reeleição, o vereador Antônio Cosmo – MDB é candidato à presidente da Casa. O vereador do PROS, Elter Nóbrega, retirou o nome da disputa.

Se eleito, Franciney deverá manter a mesma mesa diretora da atual gestão. Já a Lei Orçamentária Anual LOA do ano de 2023 da prefeitura de Cruzeiro do Sul foi enviada nessa quarta-feira, 16, para a Câmara Municipal, mas não deverá ser votada hoje.

A LOA, uma lei elaborada pelo Poder Executivo, estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nesta lei, está contido um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Os vereadores só entrarão em recesso de final de ano depois que votarem a LOA.

AC 24 Horas/Sandra Assunção