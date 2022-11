Elefantes gêmeos nascem em zoológico em Nova York; feito é considerado raro

- Publicidade -

O zoológico de Rosamond Gifford, localizado no estado de Nova York, Estados Unidos, presenciou o nascimento de elefantes gêmeos. O nascimento de dois elefantes asiáticos ocorreu no último dia 24 de outubro, segundo comunicado do zoológico à imprensa.

O nascimento da dupla é considerado raro. Menos de 1% das gestações de elefantes são gêmeos. E quando são, raramente sobrevivem.

O primeiro bebê nasceu por volta das 2 da manhã, pesando 220 quilos. Então, 10 horas depois, a mãe-elefante deu à luz ao segundo filhote, para surpresa da equipe de monitoramento. O segundo recém-nascido pesava 107 quilos, mas era “visivelmente mais fraco que o primeiro”.

Nunca houve um caso registrado de gêmeos elefantes sobreviventes nos Estados Unidos, diz o zoológico, tornando o nascimento um “momento histórico” para a instalação.

Os elefantes asiáticos estão ameaçada de extinção e são encontrados em todo o sul e sudeste da Ásia.

*Publicado por Marcello Sapio

CNN Brasil