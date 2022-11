ELA É CORAJOSA: Não tenho medo de cobra, afirma mulher que captura serpente em Sena Madureira

- Publicidade -

Moradora de uma Colônia no ramal do Cassirian, na zona rural de Sena Madureira, a corajosa Socorro Nascimento, tem chamado atenção nas redes sociais após postar fotos capturando cobras. Agora ela fala em pegar a cobra grande que tem apresentado vestígios no Rio Iaco.

Socorro conta que a façanha surgiu quando um homem tentou lhe fazer medo com uma Cobra. “Ele prendeu uma jiboia para me assustar, o que ele não sabia era que comigo é diferente. Peguei a cobra e pus no pescoço dele“, conta.

Apesar dos cuidados necessários, a brava mulher afirma que não usa nenhum equipamento especializado para neutralizar as serpente. “Eu pego primeiro no pescoço para depois ter contato mais próximo com elas“, afirma.

Socorro mostrou fotos de algumas cobras que já pegou, mas faz questão de dizer que não maltrata a espécie. “Depois de pegar faço fotos ou vídeos e não mato, sempre solto as bichinhas em local seguro para continuar sua vida normal“, garante.

A reportagem do radar 104 teve acesso a mesma após postagem do vídeo onde uma possível cobra grande se choca ou ataca uma balsa no porto de Sena Madureira. “Eu pego ela também, não tenho medo de cobra“, disse.

No caso da cobra d’água o contato é mais difícil e pode se tornar perigoso para uma pessoa, notadamente uma mulher.