Educação avalia desempenho dos atletas acreanos nos Jogos Escolares Brasileiros

O chefe do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Júnior Santiago, fez uma avaliação dos atletas acreanos na primeira fase dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada no centro olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

Ao todo, a delegação acreana é composta de 176 atletas que participam de 15 das 17 modalidades que estão sendo disputadas. E a participação desses atletas somente é possível devido ao apoio financeiro e institucional do governo do Estado, em parceria com a Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade) e a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

De acordo com Júnior Santiago, este é o segundo ano consecutivo que o Acre participa das competições, levando, em 2022, a maior delegação acreana da história dos jogos escolares. Além disso, devido ao treinamento, é uma delegação muito competitiva sob os mais diversos aspectos.

“Nossos atletas estão disputando com os grandes centros de igual para igual e só temos a agradecer ao governo, aos professores, técnicos, e aos gestores, que proporcionaram esses treinamentos”, afirmou.

O Acre, na avaliação de Santiago, fechou a participação nessa primeira etapa dos jogos escolares com chave de ouro, sobretudo a partir da medalha de ouro conquistada pelos atletas do futsal masculino do Colégio Acreano. Além disso, o Acre ficou em sétimo lugar no futsal feminino, em quarto lugar no xadrez e também ficou entre as oito melhores equipes no basquete feminino.

“O desporto escolar, pelo fomento que está recebendo do governo, pelos treinamentos e até mesmo pelo carinho, está aí com esses resultados tão expressivos, porque quando existe investimento na base o resultado aparece, e a base está cada vez mais sendo alimentada”, ressaltou.

O crescimento do Acre nos jogos escolares se dá, inclusive, pela participação em modalidades que nunca havia competido. Entre elas, Junior Santiago cita o wrestling, um estilo de luta. Além desta, no segundo bloco da competição, também haverá jogos de vôlei, de handebol, ciclismo, atletismo e até de badminton.

Agência Acre