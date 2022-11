É HORA DE AJUDAR: Família de adolescente acidentado pede ajuda a população para custear tratamento

- Publicidade -

A família do adolescente Endrio Italo, vítima de um acidente na noite desta sexta-feira (19) ao cair de bicicleta e bater com o rosto no chão, em Sena Madureira, iniciou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de arrecadar recursos para custear o tratamento de saúde.

Segundo a família, ele precisa realizar o exame de Radiografia Facial e no momento não dispõe de condições financeiras para arcar com o procedimento.

Após o acidente, o adolescente deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes onde recebeu os primeiros atendimentos. Por conta da gravidade, ele terá que ser encaminhado a Rio Branco para realizar o exame acima mencionado na área particular, tendo em vista que não é disponibilizado na rede pública de saúde.

Caso queira ajudar, basta enviar um pix para 080.819.532-80 e fazer sua doação, segundo a família qualquer valor é bem vindo.