E a “guerra” continua: Homem é baleado no pescoço durante confronto entre facções criminosas

Um homem identificado pelo nome de João Felipe Carvalho de Mendonça, de 21 anos, foi atingido por um tiro no pescoço na manhã deste domingo, 21, durante confronto entre grupos rivais de organização criminosa. O confronto aconteceu no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, desde as primeiras horas da manhã são registrados confrontos naquela região, inclusive com registro de morte.

Conforme informações da polícia, durante patrulhamento no bairro, a guarnição se deparou com três homens em fuga, um deles era Felipe que já estava ferido com um tiro no pescoço.

A guarnição prendeu os dois comparsas de Felipe que informaram aos policiais que um grupo rival teria atacado o trio, quando eles estavam em uma casa consumindo bebida alcoólica.

O SAMU foi acionado para socorrer Felipe que foi encaminhado ao Pronto Socorro da Capital.

Após atendimento médico dentro da unidade de saúde, Felipe e os comparsas foram conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes, onde prestação esclarecimentos e ficarão à disposição da justiça.