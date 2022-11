Durante chuva, motociclista morre após acidente em rodovia

- Publicidade -

Um motociclista de 62 anos morreu após colidir com um carro de passeio próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina (DF).

O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (19/11), quando uma chuva constante caía sobre a região do Distrito Federal.

Imagens do acidente mostram que o carro de passeio ficou bastante danificado na parte dianteira.

Apesar dos estragos, o motorista do carro, de 49 anos, não se feriu. Já o motociclista morreu no local do acidente.

Uma equipe de peritos criminais foi acionada para ir até o local, segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

Metrópoles